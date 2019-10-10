Пермь приняла два рейса из-за авиаинцидента в аэропорту Кольцово

Из-за закрытия аэропорта в Екатеринбурге в Пермь были перенаправлены два борта, направлявшиеся в Кольцово из Москвы и Туниса. Об этом сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Пермь». «Пассажирам, прибывшим этими рейсами, аэропортом предоставлены прохладительные напитки. По истечении четырех часов им обеспечат горячее питание. После открытия аэропорта пассажиры теми же бортами будут направлены в Кольцово», – в пермском аэропорту. Напомним, сегодня утром Ан-12 ВВС РФ совершил посадку «на брюхо» в аэропорту Кольцово из-за невыпуска шасси. На борту находилось 17 человек, никто из них не пострадал.