Челябинский фонд защиты дольщиков начнет достраивать ЖК «Княжеский» и «Град»

Фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке двух проблемных объектов в Челябинске – ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных (старейший долгострой, заморожен в 2009 году) и «Град» на улице Доватора (стройка остановлена в 2015 году). Об этом на заседании рабочей группы по проблемам пострадавших дольщиков сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

По словам Сергея Шаля, средства на достройку ЖК «Княжеский» и «Град» – 222 млн руб. – уже предусмотрены. 19% выделит регион, 81% добавит фонд ДОМ.РФ. «Сейчас в фонд уже направлено заявление от правительства Челябинской области на получение финансирования. После подтверждения фонд перейдет в стадию подачи исковых заявлений в суд на процедуру смены застройщиков, чтобы затем приступить к достройке домов», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Фонд защиты прав дольщиков начал работать в Челябинской области в августе этого года. Новый механизм работы с обманутыми дольщиками в июне утвердил президент Владимир Путин. В законе говорится, что фонд будет банкротить проблемных застройщиков. При этом ему будет переходить имущество и обязательства компаний. В Челябинске фонд защиты прав дольщиков уже обанкротил строительную компанию «Радуга».