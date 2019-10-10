Заместитель министра сельского хозяйства Кубани останется под стражей до 17 ноября

В Краснодаре вступило в силу решение Октябрьского районного суда, который продлил срок содержания под стражей Киму Тертице, заместителю министра сельского хозяйства региона. Господин Третица, обвиняемый в получении взятки от руководителя сельхозкооператива, пробудет в СИЗО до 17 ноября. Чиновник не признает себя виновным и утверждает, что стал жертвой провокации.

Следствие, выходя в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, мотивировало это необходимостью завершить ряд экспертиз, пояснил “Ъ-Юг” адвокат Алексей Иванов, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус». При этом, по словам защитника, ему стало известно о том, что на самом деле фоноскопическая и лингвистическая экспертизы были завершены более месяца назад, их материалы переданы следствию. По мнению защитника, сроки расследования затягиваются искусственно, при этом Ким Тертица находится в спецблоке СИЗО Краснодара, в крайне суровых условиях. «Мы полагаем, что следствие таким образом пытается оказать давление на обвиняемого, склоняя его к признательным показаниям», – считает адвокат Иванов.

Анна Перова, Краснодар