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Почти половина челябинцев считают, что власти страны не ориентированы на соблюдение Конституции

В Челябинске почти половина горожан (48,3%) считают, что властвующая элита России не ориентирована на соблюдение Конституции.Такие результаты получены в ходе исследования, проведенного лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. По мнению социологов, тот факт, что почти каждый второй респондент придерживается такой точки зрения – достаточно тревожный для федеральной власти сигнал, говорящий о дефиците доверия к политическому классу.

Всего 5,3% челябинцев считают, что власти «в полной мере» ориентированы на соблюдение основного закона страны. Чаще всего так отвечали мужчины, люди с низким уровнем материальной обеспеченности. Треть опрошенных (35%) говорят о частичной ориентации элит. Большинство из них женщины, респонденты в возрасте 18-30 лет, студенты и наемные работники частных предприятий. Среди тех, кто считает власти не ориентированными на соблюдение Конституции большинство горожан старше 50 лет, со средним уровнем материальной обеспеченности.

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