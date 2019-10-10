Главой корпорации МСП стал пермский рекламщик

Новым и.о. руководителя АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» назначен Дмитрий Порохин, сообщил сегодня краевой Минпромторг.

Ранее господин Порохин возглавлял рекламное агентство «Прайм», которое контролировали структуры, близкие к депутату заксобрания Илье Шулькину. До 2019 года рекламное агентство контролировало свыше 30% рынка наружной рекламы Перми, но оказалось участвовать в новых конкурсах и свернуло деятельность.

Прежний директор корпорации Илья Неустроев покинул должность с 7 октября, написав заявление по собственному желанию.

На новой должности Дмитрий Порохин займется координацией работы фондов и организаций, обеспечивающих поддержку предпринимателей региона.

Напомним, «Корпорация развития МСП» была создана в сентябре 2018 года. В функционал корпорации входит объединение организаций, осуществляющих поддержку МСП региона и за его пределами с целью улучшения уровня качества предоставляемых услуг. Среди них «Региональный фонд развития предпринимательства», «Микрофинансовая организация» и «Гарантийный фонд». Кроме того, на площадке корпорации развития МСП осуществляет деятельность МФЦ в режиме «одного окна» по отдельному реестру услуг.

Помимо этого, «Корпорация развития МСП» осуществляет мониторинг деятельности данных организаций для предоставления отчетности в Министерство экономического развития РФ. Также на постоянной основе «Корпорация развития МСП» ведет методическую и консультационную работу для сотрудников по вопросам организации предоставления услуг.