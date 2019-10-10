На Ставрополье онкодиспансер получил новое оборудование за 39 млн рублей

В эндоскопическое отделение онкодиспансера Ставропольского края закупили видеоэндоскопический комплекс и моечную установку для промывки эндоскопов, сообщает пресс-служба краевого управления Росздравнадзора. Стоимость оборудования составила более 39 млн руб.

«Теперь мы имеем возможность диагностировать предопухолевые патологии и своевременно проводить их санацию, определять злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и трахео-бронхиального дерева на самых ранних стадиях»,— передает пресс-служба слова заведующей эндоскопическим отделением Ирины Правдиной.

Всего в рамках нацпроекта Ставропольский край получит на борьбу с онкологическими заболеваниями порядка 30 млрд руб. Еще 250 млн руб. выделят на эти цели из краевого бюджета. В регионе полностью переоснастят онкодиспансеры в Ставрополе и Пятигорске, построят новый корпус диспансера в краевом центре, на базе пяти медорганизаций откроются центры амбулаторной помощи онкологическим больным.

Дарья Голякова