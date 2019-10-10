У двух жительниц Ижевска похитили 200 тысяч рублей под предлогом предотвращения транзакции

У двух ижевчанок, 40-летней парикмахера и 65-летней бухгалтера, похитили 73 тыс. руб. и 146 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции с банковских счетов. Возбуждены два уголовных дела по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В обоих случаях потерпевшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками кредитных организаций. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции со счетов злоумышленники завладели реквизитами карт и похищали с них деньги. Установлено, что звонки поступали с телефонных номеров Московской области.