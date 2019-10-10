Эдуард Россель вошел в топ-10 популярных политиков-ветеранов России

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель вошел в рейтинг ста политиков-ветеранов России по упоминаемости. Господин Россель занял в нем седьмое место, в 2019 году его имя в СМИ упоминали 2430 раз. Об этом говорится в рейтинге фонда «Петербургская политика».

Основанием для рейтингования стала интенсивность упоминания в федеральных и региональных средств массовой информации высокопоставленных и знаковых политиков, пик карьеры которых прошелся на период с 80-х годов XX века до 2012 года.

Господин Россель возглавил администрацию Свердловской области в 1991 году. В 1994 году он был избран председателем нижней палаты регионального парламента. В 1995 году он избирается на пост губернатора Свердловской области. Второй раз он становится губернатором по итогам выборов в 1999 году. В 2009 году господин Россель оставил пост главы Свердловской области и был назначен членом Совета Федерации от региона.

Недавно ему исполнилось 82 года, его политическую жизнь в регионе можно проследить в фотогалерее «Ъ».