Бывший орловский полицейский признался в мошенничестве на 100 тысяч рублей

Управление СКР по Орловской области передало в суд уголовное дело в отношении экс-начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних №3 по Орлу подполковника Сергея Леонова. Об этом сообщили в ведомстве. Экс-полицейский обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, Сергей Леонов в июле 2019 года получил от орловца 100 тыс. руб. за «непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности». Экс-полицейский был задержан с поличным при получении «оставшейся части денежного вознаграждения». «В ходе предварительного следствия он вину признал, в содеянном раскаялся»,— отметили в управлении СКР.

«Факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального УМВД в июле этого года. После проведения служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— рассказали в УМВД России по Орловской области.

Владимир Зоркий