На Среднем Урале за пять лет увеличилось на 40% количество подростков с психическими заболеваниями

В Свердловской области врачи зафиксировали увеличение подростков с психическими заболеваниями на 40% за последние пять лет, рассказал главный психиатр региона Олег Сердюк. Сейчас отклонения выявлены у 21 тыс. подростков и 6 тыс. детей до 14 лет. «Дети с 14 лет ежегодно проходят проверки у психиатра, находятся под постоянным контролем школьного психолога. Также благодаря повышению уровня осведомленности подростки стали чаще обращаться за помощью в медицинские учреждения»,— объяснил господин Сердюк тенденцию.

«Отклонения психологического состояния у подростков могут быть вызваны сложными условиями жизни, жестокостью детского коллектива и высокими требованиями родителей, школы, интернет-окружения»,– добавила главный детский психиатр Свердловской области Анна Малахова. По ее словам, «сохранить психологическое здоровье поможет внимание и забота к близкому человеку». «Подростку нужно обеспечить благоприятную среду, чтобы он мог найти способы реализации творчества и своих сильных сторон. Важно дать почувствовать ему его значимость. Постоянно общаться с ним, хотя бы по 20 минут в день»,— пояснила она.

Евгений Минин