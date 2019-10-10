В Кировском районе Самары временно изменится движение трамвайных маршрутов

В Самаре временно изменится движение трамвайных маршрутов №№22, 24, 25. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке по ул. Ташкентской от 15-го микрорайона до поворота на «Самара Арену» закроют трамвайное движение с 23:00 11 октября до 05:00 14 октября 2019 года. Маршрут № 22 будет работать от стадиона «Самара Арена» до ул. Красноармейская. Трамваи №№ 24 и 25 проследуют от 15-го микрорайона до Костромского переулка и БТЭЦ соответственно.

Ограничения связаны с проведением работ по демонтажу железобетонной плиты и устройству въезда на объекте «Организация поворота трамваев с ул. Ташкентская в сторону стадиона "Самара Арена" со стороны 15 микрорайона».

Андрей Сазонов