Основные неисправности, выявляемые ГИБДД после аварий

Вид неиспарвности Доля в общем числе аварий (%) Установка на одну ось ТС шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, установка ошипованных и неошипованных шин одновременно 24,7 Наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными ТС, сведения о которых отсутствуют в документах 21,9 Неисправность внешних световых приборов 14,7 Коэффициент светопропускания стекол менее нормативного 11,9 Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года