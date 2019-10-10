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14 октября, понедельник
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17:18
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Котову
17:10
СКР отпустил активиста, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля
16:06
Матвиенко выступила против возвращения смертной казни
16:10
Медведев потребовал от губернаторов прекратить врать о статистике смертности
12:56
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
17:48
Медведев поручил изучить возможность распространить льготную ипотеку для семей на вторичное жилье
17:42
Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 документов о сотрудничестве
17:21
Прокуратура потребовала провести повторную проверку отравления Петра Верзилова
16:50
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашения по инвестициям
16:45
Сурков и Песков выступили за изучение «путинизма»
16:39
Матвиенко заявила, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной
16:02
Врачам скорой могут разрешить оказывать помощь без согласия пациента
15:58
Страны ЕС договорились согласовывать политику по экспорту оружия в Турцию
15:54
Испанский суд повторно выдал международный ордер на арест Пучдемона
15:46
Глава Минэнерго Саудовской Аравии назвал целью не допустить излишка нефти на рынке
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Основные неисправности, выявляемые ГИБДД после аварий
10.10.2019
Вид неиспарвности
Доля в общем числе аварий (%)
Установка на одну ось ТС шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, установка ошипованных и неошипованных шин одновременно
24,7
Наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными ТС, сведения о которых отсутствуют в документах
21,9
Неисправность внешних световых приборов
14,7
Коэффициент светопропускания стекол менее нормативного
11,9
Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года
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