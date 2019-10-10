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Основные неисправности, выявляемые ГИБДД после аварий

Вид неиспарвности Доля в общем числе аварий (%)
Установка на одну ось ТС шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, установка ошипованных и неошипованных шин одновременно 24,7
Наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными ТС, сведения о которых отсутствуют в документах 21,9
Неисправность внешних световых приборов 14,7
Коэффициент светопропускания стекол менее нормативного 11,9
Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года
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