«Локомотив-Кубань» обыграл итальянский «Умана Рейер»

В рамках группового этапа Еврокубка краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» выиграл итальянский «Умана Рейер» со счетом 77:63. Как сообщили в пресс-службе команды, россияне лидировали в счете на протяжении большей части игры.

Сообщается также, что наиболее весомый вклад в победу «Локомотива-Кубань» внесли Алан Уильямс (12 очков) и Сэм Деккер (15 очков). У итальянской команды 14 очков от бывшего форварда «Химок» Остина Дэя.

16 октября «Локомотив-Кубань» на своей площадке сыграет с французским клубом «Лимож», а еще ранее, 12 октября, команда в рамках Единой лиги в гостях встретится с казахстанской «Астаной».

Василий Хитрых