Пассажирский Boeing с треснувшим стеклом в кабине пилотов сел в аэропорту Барнаула

Сегодня у самолета Boeing 737-800, выполнявшего рейс Москва – Барнаул, при подлете к пункту назначения растрескалось стекло в кабине пилотов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, которое инициировало проверку по факту инцидента. Посадка авиалайнера, на борту которого находились 125 пассажиров и семь членов экипажа, прошла в штатом режиме. Никто не пострадал. В аэропорту работает следственная группа, которая проводит осмотр воздушного судна и опрашивает членов экипажа, рассказали в СКР.

Илья Николаев