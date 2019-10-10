Организаторы террористической ячейки в Норильске получили по девять лет колонии

Организаторы террористической ячейки, действовавшей в Норильске (Красноярский край) до 2018 года, получили по девять лет колонии строгого режима каждый. Об этом говорится в сообщении управление ФСБ по Красноярскому краю. Приговор им вынес Дальневосточный окружной военный суд 5 сентября.

Как установил суд, 20-летний гражданин Джанбулатов, 35-летний Еронтаев и 26-летний Отевов организовали ячейку для вербовки жителей Красноярского края в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне запрещенной в России террористической организации «Игил». Кроме того, они публично призывали граждан к осуществлению террористической деятельности. «В ходе проведенных осмотров по местам сборов и проживания осужденных были изъяты устройства связи, посредством которых координировалась их противоправная деятельность, экстремистская литература, банковские карты, используемые для отправки денежных средств за рубеж для поддержки ресурсной базы МТО», - говорится в сообщении краевого УФСБ.

Уголовные дела в отношении всех троих участников ячейки были возбуждены в августе прошлого года по ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.2 УК России.

Илья Николаев