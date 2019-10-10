В Ставропольском крае снизилась смертность

За девять месяцев 2019 года в Ставропольском крае зарегистрировано около 24 тыс. актов о смерти, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

Смертность сократилась в 22 муниципалитетах. Так, реже стали умирать в Железноводске, Лермонтове, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе, а также в Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Советском, Степновском и Туркменском районе.

При этом смертность детей до одного года в регионе сократилась на 20%. Ни одного случая смерти грудных младенцев не зарегистрировали по Лермонтову, а также по Изобильненскому, Новоалександровскому, Советскому, Степновскому и Туркменскому районам.

Дарья Голякова