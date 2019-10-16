Дело не только в технике

Одно из опаснейших явлений, приводящих к авариям с тяжелыми последствиями,— это неисправное состояние транспортных средств. Количество дорожно-транспортных происшествий этой категории, к сожалению, уверенно растет каждый месяц. Основная причина в том, что большая часть граждан не проходят техосмотр, «покупая» диагностические карты без предоставления автомобиля на проверку. Ситуация должна кардинально измениться летом 2020 года, когда вступит в силу новая редакция закона «О техническом осмотре».

Проблема с аварийностью из-за неисправных транспортных средств обсуждается уже не первый год. По итогам 8 месяцев 2019 года, следует из официальной статистики аварийности Госавтоинспекции, произошло более 4,1 тыс. таких ДТП, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Ситуация возникла по ряду причин.

Технический недосмотр

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Первая — это массовое незаконное приобретение диагностических карт без предоставления автомобилей на диагностику. Напомним, в 2011–2012 годах в России была проведена масштабная реформа ТО, в результате которой вместо привычных талонов ввели диагностические карты, без которых нельзя купить полис ОСАГО. Штрафы за отсутствие техосмотра отменили, а контроль за операторами ТО передали страховщикам. Идея была в том, чтобы искоренить коррупцию в системе техосмотра за счет введения новых форм контроля. На деле получилось еще хуже, чем было: началась массовая «торговля» картами вместе с полисами. Сегодня карту можно без труда купить либо у страхового брокера, либо по объявлению в интернете за 1–1,5 тыс. руб. По оценкам союза «Техэксперт», 80% автовладельцев фактического ТО не проходят. В январе—сентябре 2019 года было оформлено более 21 млн диагностических карт, из них, судя по оценкам экспертов, почти 17 млн — «фейковые». Иными словами, все эти транспортные средства никто не проверял. Неудивительно, что прирост ДТП по вине неудовлетворительного состояния ТС начался как раз после «реформы» 2011 года. Еще в прошлом году начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников называл цифру: более 1 тыс. смертей в год связано с техническими неисправностями транспортных средств.

Где происходит наибольшее число ДТП из-за неисправных ТС Регион Число аварий Изменение к прошлому году, % Красноярский край 1118 -7,6 Ставропольский край 286 -5,3 Новосибирская область 202 1246,7 Москва 148 20,3 Пензенская область 99 -13,9 Омская область 98 100,0 Астраханская область 95 216,7 Хабаровский край 84 -39,1 Оренбургская область 78 -41,8 Республика Коми 75 4,2 Вологодская область 66 34,7 Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года открыть таблицу в новом окне

Не менее опасное явление — незаконное изменение конструкции транспортных средств, что часто встречается на пассажирских и грузовых перевозках. Владелец микроавтобуса, предназначенного, к примеру, для перевозки 13 пассажиров, самостоятельно добавляет еще 2 сиденья (или целый «диван»), чтобы зарабатывать больше с каждой поездки. При ДТП сиденья срываются с креплений и калечат пассажиров. Другой вариант — оборудование рейсовых автобусов спальными местами, чтобы пассажиры могли в «комфорте» проехать несколько тысяч километров. Зачастую в ходе расследования аварий с подобными ТС невозможно понять, «из каких конструкторов они собраны», говорит Михаил Черников. Владельцы грузовиков для увеличения объема перевозимого груза искусственно наращивают борта или используют самодельные (или некачественные) тягово-сцепные устройства. В 2017 году в Дагестане по этой причине произошла страшная авария — прицеп на ходу отсоединился от грузовика, выехал на «встречку» и протаранил автобус с пассажирами. Десять человек погибли.

Основные неисправности, выявляемые ГИБДД после аварий Вид неиспарвности Доля в общем числе аварий (%) Установка на одну ось ТС шин различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, установка ошипованных и неошипованных шин одновременно 24,7 Наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными ТС, сведения о которых отсутствуют в документах 21,9 Неисправность внешних световых приборов 14,7 Коэффициент светопропускания стекол менее нормативного 11,9 Данные ГУОБДД МВД России, январь—август 2019 года открыть таблицу в новом окне

Конструкцию меняют и владельцы легковых автомобилей: увеличивают мощность двигателя, занижают и перенастраивают подвеску, устанавливают нештатный «выхлоп». Любители офроуда устанавливают на внедорожники большие колеса, чугунные силовые бамперы, нештатные кузова и двигатели. Самый распространенный вид переделки — переоборудование автомобилей под газобалонное оборудование. Выполнение этих работ самостоятельно, а не в специализированном сервисе с последующим обязательным прохождением ТО и согласованием с Госавтоинспекцией чревато взрывом и серьезными трагедиями.

Новые правила и новый закон

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Госавтоинспекция уже предприняла ряд серьезных шагов для исправления ситуации. С 1 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства №413 с новыми правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации транспортных средств: документ был введен впервые. Отныне установлен четкий запрет на изменение массы автомобиля и установку нештатных кузовов, при этом согласование переоборудования стало удобной госуслугой. Проект регламента по ее предоставлению находится на согласовании в Минюсте.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Следующий важный шаг — новые редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», КоАП и Уголовного кодекса. Поправки готовились Минэкономразвития с 2017 года и вступают в силу в июне 2020 года. Отсрочка нужна для принятия 19 связанных с новым законом нормативно-правовых актов, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, их уже разрабатывают в МВД, Минтрансе, Минпромторге и других ведомствах. Правила будут ужесточены, что сократит возможности недобросовестных посредников по продаже диагностических карт, говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. «Во-первых, закон вводит обязанность по фотофиксации автомобиля с записью геолокации. Один раз фотография делается в начале процедуры ТО на пункте техосмотра, второй раз — после ее окончания,— поясняет он.— Во-вторых, вводится ряд новых требований к операторам: пропускная способность каждого пункта, которая будет рассчитываться по специальной формуле, и дополнительные требования к квалификации работников». Соблюдение этих требований будет проверять РСА во время аккредитации. Новый закон меняет и саму процедуру аккредитации, делая ее четкой и прозрачной, добавляют в Минэкономразвития. «К операторам будут предъявляться не только требования к оборудованию (как сегодня), но и требования к помещениям, в которых проводится технический осмотр»,— пояснили в министерстве.

Кроме того, проверка автобусов будет проходить теперь под контролем сотрудников Госавтоинспекции. Детали этого процесса будут описаны в отдельном постановлении правительства, оно уже готовится. Ужесточение контроля связано с ростом числа аварий с участием автобусов, в том числе неисправных. Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников приводит в пример эффективность существующего жесткого контроля со стороны Госавтоинспекции за перевозкой школьников. «Каждый день десятки тысяч детей перевозят 24 тыс. автобусов, за последние три года в этих транспортных средствах у нас нет погибших»,— говорит он.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Вместе с новым законом о ТО меняется и наказание. Летом 2020 года новой редакцией КоАП вводится штраф в размере 2 тыс. руб. для водителей, которые управляют ТС без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к движению. Контроль будет происходить в том числе с помощью автоматических камер. Оператор, допустивший оформление карты в отношении машины, которая на ТО не приезжала, будет оштрафован на 300 тыс. руб. Такая же санкция будет действовать и за передачу неверных данных в систему ЕАИС ТО. А если оператор работает без аккредитации, то это будет расцениваться как незаконное предпринимательство, что чревато уголовным наказанием по ст. 171 УК. «Эти меры в совокупности, безусловно, практически исключат все возможные практики нелегальной продажи диагностических карт»,— считает Сергей Ефремов из РСА.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Ну и наконец, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется закупить 7,5 тыс. новых технических средств контроля эксплуатации ТС. Речь идет о приборах, позволяющих инспекторам на дорогах проверять тормозную систему автомобилей, рулевое управление, а также проверять корректность работы световых приборов, поясняют в Госавтоинспекции. Дооснащение подразделений и усиление контроля также должны снизить число аварий, которые происходят в России из-за неисправного транспорта.