Минтимер Шаймиев вошел в тройку самых упоминаемых политиков прошлого

Первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев занял третье место в рейтинге присутствия политиков-«ветеранов» в текущей повестке, подготовленном фондом «Петербургская политика». Авторы исследования основывались на упоминаниях в федеральных и региональных СМИ высокопоставленных и знаковых политиков, пик карьеры которых пришелся на период с 80-х годов XX века до 2012 года.

Согласно данным исследования, год завершения карьерного пика господина Шаймиева стал 2010 год, когда тот покинул должность президента Татарстана. В 2019 году его имя упоминали в СМИ 7,2 тыс. раз.

Лидером рейтинга стал Михаил Горбачев, чье имя упоминалось журналистами 38,8 тыс. раз. Его карьерный пик завершился в 1991 году. Тогда онбыл президентом СССР, генсеком ЦК КПСС и кандидатом в президенты РФ. На втором месте расположился Михаил Лужков с 11,2 тыс. упоминаний. Год завершения карьерного пика бывшего мэра Москвы пришелся на 2010 год. В пятерке лидеров в рейтинге присутствия политиков-ветеранов также оказались бывший глава Минфина, председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов и экс-министр обороны СССР, маршал, член ГКЧП Дмитрий Язов.

"Ъ-Казань"