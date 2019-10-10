В Городищенском районе чиновница заключила четыре муниципальных контракта со своим отцом

Исполняющему обязанности главы Верхнешкафтинского сельсовета Городищенского района внесено представление об устранении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Прокурорская проверка показала, что и. о. главы администрации заключила с жителем района, приходящимся ей отцом, четыре муниципальных контракта на оказание услуг водителя в администрации.

Мер к урегулированию конфликта интересов она не приняла, уведомление нанимателю – главе комитета местного самоуправления Верхнешкафтинского сельсовета не направила.

Иван Сергеев