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Прикамье запросит субсидии на ликвидацию накопителей отходов

Пермский край намерен получить субсидии из федерального бюджета на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на встрече с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

«На сегодняшний день перед нами стоит задача ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, образовавшиеся в результате прошлой экономической деятельности. Сейчас у нас семь таких объектов. В 2020 году, после получения положительных заключений, мы направим заявки на получение субсидий из федерального бюджета на ликвидацию четырех объектов. Будем претендовать на поддержку по нацпроекту „Экология“ уже в 2021 году»,— рассказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

В этом году уже разрабатываются проекты по ликвидации накопителя бытовых отходов и шламонакопителя №4 в Березниках, а также по шлаковому отвалу в водоохранной зоне Лысьвенского водохранилища и землям, загрязненным нефтепродуктами, в ЗАТО Звездный. Документацию направят в Росприроднадзор для прохождения государственной экологической экспертизы и последующего получения заключений на проекты ликвидации.

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