HeadHunter: средняя зарплата журналиста в Ростовской области составляет 30 тыс. рублей

В Ростовской области работодатели в среднем предлагают журналистам зарплату в 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

Средняя предлагаемая зарплата для журналиста в России составила 38,5 тыс. руб. Выше этой отметки средние зарплаты только в Москве, Приморском крае и Московской области. Ниже всего зарплаты предлагают в Вологодской области, Саратовской области и Чувашской Республике (по 20 тыс. руб.).

Отмечается, что Ростовская область оказалась в топе регионов с наибольшим числом резюме журналистов — эта цифра составила 1,3% от общего числа вакансий на hh.ru в регионе.

По данным компании, большинство соискателей-журналистов в России оказались не готовы к переезду из своего региона. Те же, кто готов или желает переехать, стремятся в Москву, Санкт-Петербург или Краснодарский край. Также выяснилось, что 71% журналистов — женщины. При этом, среди женщин больше число тех, кому до 34 лет — 74%. Среди мужчин эта доля составляет 60%.

Кристина Федичкина