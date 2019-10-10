МУП «Пермгорэлектротранс» продолжит работать на маршруте №2

Победителем аукциона на право осуществления перевозок по маршруту №2 от станции Пермь II до станции Пермь I стало МУП «Пермгорэлектротранс». Как следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок, предприятие оказалось единственным участником аукциона. Стоимость контракта — 24,5 млн руб., время - действия - с октября 2019 по ноябрь 2020 года.

Маршрут №2 занимает чуть больше 5 км в каждую сторону. Подрядчик должен выставить на маршрут три низкопольных автобуса. МУП «Пермгорэлектротранс» работал на этом маршруте и до проведения аукциона.