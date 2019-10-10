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Экс-председатель Анапского райсуда арестован на два месяца

Басманный суд Москвы избрал в отношении Владимира Стародубцева, бывшего председателя Анапского райсуда, меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает официальный сайт суда. Срок ареста определен в два месяца, господин Стародубцев обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество.

По данным СК РФ, судья Владимир Стародубцев, а также его сын и двоюродный брат требовали от предпринимателя 64 млн руб. якобы для передачи взятки судьям краснодарского крайсуда. 10 февраля 2019 года сотрудники ФСБ зафиксировали получение судьей денег и муляжей купюр, после чего квалификационная коллегия судей края дала согласие не привлечение господина Стародубцева к уголовной ответственности. По версии следствия, Владимир Стародубцев обещал предпринимателю, что судьи крайсуда за вознаграждение узаконят сделку по приобретению участка земли на берегу моря.

Анна Перова, Краснодар


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