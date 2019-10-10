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Кубань попала в ТОП-5 по количеству ищущих работу журналистов

Краснодарский край попал в пятерку регионов России, где больше всего размещено резюме журналистов. По данным HeadHunter, эта цифра составила 2,7% от общего числа вакансий на их сайте в регионе.

На первом месте находится Москва, на втором – Московская область, на третьем Санкт-Петербург, на четвертом – Краснодарский край, на пятом – Татарстан. Большинство соискателей не готовы к переезду из своего региона. 71% журналистов – женщины.

Средняя предлагаемая журналисту зарплата в Краснодарском крае – 35 тыс. руб. По России – 38,5 тыс. руб. в месяц. В Вологодской и Саратовской области, а также Чувашии работникам пера предлагают всего 20 тыс. руб. в месяц за их работу.

Дмитрий Михеенко


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