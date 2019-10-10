В Краснодаре суд оправдал обвинявшуюся в мошенничестве женщину

Краснодарский краевой суд оставил без изменений оправдательный приговор Советского районного суда Краснодара в отношении Натальи Бережной, сообщила пресс-служба суда. Обвинение настаивало на том, что госпожа Бережная незаконно завладела средствами своей знакомой в сумме 6 млн руб., однако суд пришел к выводу, что мошенничество совершила другая женщина, которая сейчас отбывает наказание.

По данным суда, Наталья Бережная свела между собой двух своих знакомых женщин, одна из которых взяла у другой взаймы 6 млн руб. на развитие совместного бизнеса. Средства не были возвращены, в результате пострадавшая женщина обратилась в полицию, обвиняя в случившемся также и Наталью Бережную. «О том, что женщина, получившая деньги, не собирается выполнять взятые на себя обязательства, Бережная не знала. Более того, она передала ей и собственные сбережения, в итоге также пострадав от ее действий», – говорится в сообщении суда. Наталья Бережная признана невиновной и оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, за ней признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении морального вреда.

Анна Перова, Краснодар