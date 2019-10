Есть где поесть

Организаторы национальной ресторанной премии WHERETOEAT by Evian & Badoit подвели первые итоги в одном из пяти регионов на церемонии награждения победителей по Южному федеральному округу, которая прошла 5 октября в Сочи.

Оргкомитет гастрономической премии WHERETOEAT представил рейтинг лучших ресторанов Краснодарского края и Ростовской области. В десятку вошли пять заведений Сочи, два из Краснодара и три из Ростова-на-Дону.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял сочинский ресторан «Баран-Рапан». В рамках церемонии был назван лучший шеф-повар – им вновь, как и прошлой осенью, стал владелец краснодарских ресторанов «Угли-Угли» и «The Печь» Андрей Матюха.

Также в рамках премии специальное жюри, состоящее из практикующих сомелье, выбрало лучшего в номинации «Сомелье года». Победу присудили Максиму Кочневу из ресторанного холдинга White Rabbit Family. Отдельная экспертная коллегия оценивала и журналистов, освещающих гастрономическую деятельность: в номинации «Ресторанный обозреватель года» победа досталась Ольге Шутовой из журнала SCAPP. Приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or получил ресторан «Плакучая Ива». А в номинации «Выбор СМИ» журналисты отдали победу сочинскому ресторану D.O.M.

На торжественной церемонии Where to Eat в Сочи, которая прошла в конференц-холле отеля Radisson Collection Paradise Resort and Spa, огласили имя победителя эногастрономического конкурса Roullet Chef Challenge Юг 2019, организованного одноименным французским коньячным домом, компанией «Ладога» и национальной ресторанной премией Where to Eat. Им стал шеф-повар Алексей Павлов из ресторана «Барселонета». Финальный тур состоялся накануне в сочинском гастробаре «По тихому». Еще двоих финалистов этого конкурса организаторы объявят в Москве и Санкт-Петербурге. В столице церемония состоится 14 ноября, в Петербурге — 27 ноября. Также пройдут церемонии в Казани 11 октября и Екатеринбурге 17 октября.

На данный момент премия Where to Eat by Evian & Badoit объединяет пять регионов: Москву, Санкт-Петербург, Юг (Краснодарский край и Ростовская область), Татарстан и Урал, в которых представит рейтинги по каждой из территорий. Февральская церемония представит единый общероссийский рейтинг ресторанов, а также сведенные воедино результаты голосования в отдельных номинациях.

По словам организаторов премии, в следующем году в голосовании примут участие уже 500 экспертов со всей страны.