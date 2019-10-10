«Нижнекамскнефтехим» возобновил работу завода этилена после капремонта

Производство продукции было возобновлено на заводе этилена на территории «Нижнекамскнефтехима» после капремонта, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Работа завода была приостановлена 18 сентября в связи с плановым капремонтом, который «завершили строго по графику». 8 октября рабочие приступили к выпуску продукции. График работы завода этилена был согласован с потребителями, поэтому на их деятельности это не отразилось, уточнили в пресс-службе.

Завод по производству этилена был запущен на «Нижнекамскнефтехиме» в 1976 году. На сегодняшний день мощность завода составляет 616 тыс. тонн этилена в год. В прошлом году на предприятии построили две новые печи пиролиза, что позволило увеличить надежность в работе печного блока и сократить число выбросов дымовых газов в атмосферу.

"Ъ-Казань"