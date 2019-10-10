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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Сегодня в Нижний Новгород прибудет президент России Владимир Путин

Глава государства посетит VIII форум «Россия – Спортивная держава»

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Сегодня в Нижний Новгород прибудет президент России Владимир Путин.


Глава государства посетит VIII форум «Россия – Спортивная держава», который пройдет на стадионе «Нижний Новгород», где выступит на пленарном заседании. Основная тема мероприятия – «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

В прошлый раз Путин приезжал в Нижний Новгород 6 декабря 2017 года, когда он посетил Горьковский автозавод, где объявил о своем участии в выборах президента РФ.

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов считает важным тот факт, что Владимир Путин приезжает в Нижегородскую область не в преддверии выборов, когда он оказывает моральную поддержку действующим главам регионов, а на федеральное мероприятие, проводимое в стабильном регионе.

В связи с проведением форума с 6 утра и до 8 вечера частично перекрыто движение по улицам Совнаркомовской и Бетанкура, а также по Волжской набережной.

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