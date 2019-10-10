Ростов занял первое место в стране по стоимости готового бизнеса

Готовый бизнес в Ростове на конец третьего квартала этого года, по данным «Авито», стоит в среднем 4,5 млн.руб., сообщает пресс-служба портала. Это сама высокая средняя стоимость по стране. При этом цена выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярными сферами в городе остаются услуги, торговля и общественное питание.

На втором месте оказалась Москва: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города.

Соседний Краснодар по стоимости готового бизнеса занял шестое место. Там средняя стоимость бизнеса за год не изменилась и составила 2,9 млн руб.

В целом по стране спрос на готовый бизнес увеличился на 6%, предложение — почти на 10%. Средняя стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7%, до 3,2 млн руб.

Дарья Голякова