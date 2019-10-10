В Самарской области при получении взятки задержан судья Волжского районного суда

Судья Волжского районного суда Самарской области Михаил Бурцев задержан при получении взятки. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«В Самаре при получении взятки задержан судья Волжского районного суда М.Бурцев. Деньги (первый транш - 250 тыс.руб.) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходило с санкции областного суда»,– написал Александр Хинштейн.

Ранее при получении взятки в 550 тыс. руб. в Тольятти задержали судью Автозаводского районного суда Ивана Ежова. Это была первая часть из суммы в 1,1 млн руб., которую он требовал за вынесение решения по делу.

Ани Айвазян