Мэрию Челябинска через суд обязали взять на баланс бесхозные дороги

Прокуратура Советского района в суде доказала, что объекты улично-дорожной сети возле дома №20 на Троицком тракте, рядом с домом №15 на улице Громова, возле домов № 20 и 24 на улице Доватора являются бесхозными. За состоянием этих участков долгие годы никто не следил, и они оказались разрушены. Суд обязал администрацию Челябинска включить эти проезды в перечень муниципального имущества и отслеживать их состояние, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Состояние бесхозных дорожных участков ставит под угрозу «жизнь и здоровье неопределенного круга лиц», отмечают в областной прокуратуре. Мэрия по решению суда в течение года должна поставить на баланс города четыре объекта улично-дорожной сети в Советском районе.