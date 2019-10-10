Пермь заняла восьмое место в туристическом рейтинге Поволжья

Пермь вошла в десятку самых популярных направлений у туристов в Приволжском федеральном округе. По данным сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru, Пермь заняла восьмое место в рейтинге привлекательных городов для туризма.

Возглавляет рейтинг туристической привлекательности Казань, за ней идут Нижний Новгород, Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Саратов, Пермь. Замыкают список Оренбург и Йошкар-Ола.

В среднем туристы, посещающие Пермь, останавливаются в городе на четыре дня. При этом средняя стоимость аренды жилья составляет 1 тыс. руб., что дешевле, чем в большинстве других городов Поволжья. Больше всего на жилье тратят в Нижнем Новгороде — средняя стоимость аренды составляет 2621 руб.