В Ижевске зафиксировали наибольший рост стоимости готового бизнеса в России

По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость готового бизнеса в Ижевске составила 2,39 млн руб. Это на 54% больше показателя третьего квартала прошлого года, что является самым большим ростом в стране, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». За указанный период спрос и предложение на готовый бизнес в городе выросли на 25,2% и 9,38% соответственно. Средняя стоимость готового бизнеса в целом по России снизилась на 3,67% и составляет 3,19 млн руб.

Наибольшие доли спроса среди готового бизнеса в Ижевске занимают сферы торговли, услуг и общепита — 31%, 27% и 15%. Наиболее массовыми являются производство, интернет магазины и индустрия развлечение. Наименьшим спросом пользуются организации сферы строительства. Самими доступными видами готового бизнеса являются интернет-магазин и места общепита — их средняя цена составляет 132 тыс. руб. и 835 тыс. руб. соответственно. Самыми дорогими — сельское хозяйство и производство. Их средняя стоимость составляет 9,3 млн руб. и 5,38 млн руб.

Помимо Ижевска, значительный рост стоимости готового бизнеса отметили в Казани и Тольятти — он составил 34% и 31%. Наибольшее снижение стоимости зафиксировали в Саратове, Тюмени и Новосибирске — 31%, 25% и 24%. Дороже всего готовый бизнес стоит в Ростове-на-Дону — в среднем 4,5 млн руб. Дешевле всего — в Ульяновске — 1,3 млн руб.