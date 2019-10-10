У краснодарской фирмы за долги арестовали BMW X6

В Прикубанском округе Краснодара организация задолжала 955 тыс. руб. неоплаченных административных штрафов, а также налогов и сборов. Судебные приставы уставили, что в собственности у фирмы есть автомобиль BMW X6 2016 года выпуска. Он, предположительно, находился на территории Ставропольского края.

По данным ведомства, приставы Прикубанского отдела направили поручение коллегам в Ленинский райотдел Ставрополя. 25 сентября должник уже погасил задолженность.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в Тбилисском районе Краснодарского края судебные приставы арестовали урожай кукурузы в счет оплаты долга на сумму около 685 тыс. руб.

Василий Хитрых