Болельщики баскетбольного клуба УГМК устроят массовое шествие в центре Екатеринбурга

Сегодня, 10 октября, болельщики баскетбольного клуба УГМК пройдут маршем от улицы Вайнера до Дворца игровых видов спорта в сопровождении талисмана команды лисицы. Группа поддержки отметит старт женского европейского клубного баскетбольного сезона и начало Суперкубка Европы.

Сбор участников состоится на Вайнера 16 в 16:40. Начало самого фан-прохода запланировано на 17.00. На протяжении всего шествия активистов будет сопровождать полиция. Но дороги перекрывать не планируют. Поддержать уральскую команду и принять участие в акции уже согласились более 300 человек.

Напомним, что сегодня Екатеринбургские «лисицы» сыграют с «Надеждой» из Оренбурга, обладателем Кубка Европы ФИБА, в 19.00 во Дворце игровых видов спорта.

Анна Макушина