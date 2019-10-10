Продажи новых грузовиков КамАЗ за сентябрь сократились до 1,9 тысяч машин

В России по итогам сентября 2019 года были проданы 1,87 тыс. новых грузовиков КамАЗ, что на 5,3% меньше по сравнению с данными прошлого года. При этом набережночелнинский автоконцерн остается лидером по продажам новых грузовых машин в стране. Исследование провели специалисты агентства «Автостат».

Общий объем рынка новых грузовиков в РФ в сентябре составил 6,1 тыс. машин, что на 5,1% меньше прошлогодних данных. На втором месте после КамАЗа разместился ГАЗ, продажи которого за месяц составили 770 грузовых машин. Тройку лидеров замкнул MAN с 481 проданным грузовиком. В пятерку самых продаваемых марок также вошли Volvo (378 проданных автомобилей) и Mercedes-Benz (352 машины).

Среди самых популярных моделей на рынке новых грузовиков России лидером по итогам сентября 2019 года стал ГАЗон NEXT (519 проданных экземпляров). Второе, третье и четвертое места заняли КамАЗ 43118 (478 реализованных машин), КамАЗ 5490 (430 грузовиков) и КамАЗ 65115 (341 автомобиль), соответственно. Пятым в списке оказался Mercedes-Benz Actros (252 проданные машины).

"Ъ-Казань"