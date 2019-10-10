«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» вложила 82 миллиона рублей в реконструкцию подстанции «Машзавод» в Удмуртии

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» завершили реконструкцию подстанции 110 кВ «Машзавод», одного из ключевых центров питания Ижевска. Подстанция обеспечивает энергоснабжением градообразующие предприятия столицы республики — концерн «Калашников» и ПАО «Ижсталь», а также жителей и социальные объекты Ленинского района столицы республики.

«Модернизация отечественной электроэнергетики в соответствии с концепцией цифровой трансформации отрасли требует высокотехнологичных и эффективных решений. Она позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. На территории Удмуртской республики подстанция "Машзавод" безусловно один из ключевых объектов инвестиционной программы, который помимо надежности создаст инфраструктуру для развития региональной экономики. В этом году инвестиции «Россети Центр и Приволжье» в развитие электросетевого комплекса региона составят 770 млн руб.»,— говорит гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В соответствии с проектом реконструкции ПС «Машзавод» энергетики установили новый современный трансформатор 63МВА. В результате повысилась надежность подстанции, выросли возможности для технологического присоединения новых промышленных производств к электросетям Удмуртэнерго.

Фото: «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Одновременно на подстанции была произведена комплексная замена аккумуляторной установки. Новая аккумуляторная батарея, в случае аварийных режимов, обеспечит на несколько часов бесперебойное питание устройств управления подстанцией, что позволит оперативно ликвидировать возможные нарушения в работе энергосети и свести к минимуму последствия для потребителей. Отметим, что новое оборудование произведено в России, оно экологично и безопасно, так как химические вещества содержатся в герметичных контейнерах, исключающих вредные испарения в окружающую среду.

Реконструкция энергообъекта включила в себя масштабное благоустройство части территории подстанции «Машзавод». Энергетики отремонтировали фасад здания подстанции и, выполняя мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, оснастили подстанцию современным ограждением и периметральным охранным освещением. Расходы на реконструкцию объекта составили 82 млн руб.

Напомним, оптимальная модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики была представлена генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках рабочей поездки главы государства в Ижевск.

В Удмуртской Республике всего за год были внедрены технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надёжность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе «Россетей» уже принесла ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона.