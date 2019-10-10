«Владимир Зеленский не может не понимать токсичность для себя Игоря Коломойского»

Украине удалось обеспечить рекордную прибыль Приватбанку. Ранее его совладельцем был олигарх Игорь Коломойский. За неполный год банк увеличил прибыль в пять раз. Крупнейшую кредитную организацию Украины национализировали три года назад. И именно ситуацию с Приватбанком журналист Виктор Лошак считает самой серьезной политической миной, на которой может подорваться президент Владимир Зеленский.

2017 год Приватбанк закончил с убытком в 23 млрд гривен (это почти $1 млрд), а за девять месяцев нынешнего его прибыль — 27,5 млрд. Люди вновь поверили банку, который для Украины что-то вроде нашего Сбербанка хотя бы потому, что аккумулирует где-то треть депозитов населения. А ведь еще в 2016-м Приватбанк был поводом для национальной паники: по причине вывода активов, а «дыра» в банке была больше $2 млрд, Приватбанк был изъят из владения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и перешел в собственность государства. Коломойский теперь называет это «преступной экспроприацией банка президентом Порошенко и главой центробанка Гонтаревой». Сейчас последняя из Лондона заявляет, что Игорь Коломойский покушался на ее жизнь, обещал выкрасть ее из Великобритании, и если с ней что-нибудь случится, все должны знать, чьих рук это дело.

Так проблема возвращения или невозвращения Приватбанка получила сейчас для Украины гипертрофированное политическое, экономическое, а теперь уже и юридическое измерение. Будущее этого банка, по сути, и будет ответом на вопрос, удастся ли президенту Зеленскому разорвать порочный круг влияния олигархов на власть, доказать, что за спиной у него нет кукловодов и музыку для его политических песен пишет отнюдь не Игорь Коломойский.

Пока же, не смотря на симпатии к последним шагам украинского президента, все выглядит несколько иначе. Едва ли не главный идеолог избирательной кампании Зеленского, бывший министр финансов Данилюк ушел с поста секретаря Совета безопасности именно в результате споров вокруг судьбы Приватбанка. «Мой уход,— заявил он,— это попытка предотвратить неправильное решение в процессе Приватбанка». «У него конфликт интересов»,— заявил в связи с этим банком Данилюк по поводу главы президентского офиса Андрея Богдана, ранее работавшего юристом Коломойского.

На нынешней неделе антикоррупционное бюро допросило судью Киевского окружного административного суда Игоря Кочура, недавно вынесшего решение о незаконной национализации Приватбанка. Тот тут же сделал заявление о давлении на независимый суд. Вместе с тем параллельно иск Коломойского/Боголюбова слушается в Хозяйственном суде Киева. Дебаты в этом процессе уже закончились, и 17 октября ждут решения. Но, что наверняка неприятно Коломойскому, претензиями к нему и Боголюбову по отмыванию денег в Приватбанке занимается еще и суд в американском штате Делавэр. Там называют просто фантастическую для Украины сумму отмытых денег — $470 млрд. Как пишут, перспективы здесь у бывших украинских банкиров весьма неважные.

Зеленский не может не понимать токсичность для себя Коломойского. Но их связывает не только телевизионное прошлое президента и, видимо, помощь Коломойского в ходе выборов, но и общее днепропетровское происхождение, отсюда так много людей в новой власти имеют какое-то отношение то ли к Коломойскому, то ли к Приватбанку. Недоброжелатели Зеленского насчитывают 20-30 штыков в Верховной раде, также связанных с одиозным олигархом.

В целом неудивительно, что Коломойский, которого иногда называют «романтиком дикого капитализма», требует свои дивиденды от побед Зеленского. Он так устроен, так понимал и понимает жизнь. Нынешняя история с Приватбанком — это тяжелое столкновение Украины старой и обновляющейся, чей политический класс получил прививку европейскими ценностями и к тому же не хочет выпасть из списка реципиентов Европейского союза. Похоже, в Киеве уже не согласятся с набором и стратегией близких власти олигархов, которые живут по отдельным от страны законам, и которым можно все, в том числе разнообразными методами опустошать бюджет страны.