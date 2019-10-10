«Пришлось публично наказать самих себя»

Госдума требует извинений: народные избранники намерены отказаться от командировок в США. Бойкот продлится до тех пор, пока Вашингтон не объяснит причину допроса депутата Инги Юмашевой и не извинится за произошедшее. Накануне стало известно, что поездку в Америку отменил парламентарий Анатолий Аксаков. Он планировал отправиться за океан в ближайшей перспективе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нижней палате было непросто принять такое решение.

Случилось страшное: депутаты Госдумы приостанавливают свои командировки в США. Бойкот продолжится вплоть до того, пока власти в Вашингтоне не объяснят, с какой целью агент Федерального бюро расследований час допрашивал коллегу Ингу Юмашеву. От американцев ждут по этому поводу официальных извинений. Допросы — вещь неприятная — здесь ничего не скажешь. Тем более когда допрашивают не простого гражданина, а депутата парламента, то есть представителя российской законодательной власти. Это по-своему вызов для государства, удар по престижу. Учитывая то, что месяца не прошло, как американское посольство не выдало визы части российской делегации, которая направлялась на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. Тоже неприятно — не будем скрывать. И по идее, возмущение коллег депутатов можно понять, более того, встать на их сторону, сказать: «Руки прочь».

Однако почему-то возмущение и праведный гнев народных избранников вызывает некую саркастическую улыбку. Или не саркастическую. Какие-то не те ощущения возникают. Интересно, мне одному так кажется? Что-то здесь не то, не правда ли? Да, конечно, вспоминается история годичной давности. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев съездил себе в Майами. Как полагается, выложил фотографии в социальных сетях, как он там классно проводил время. Вернулся, на запрос коллег, мол, в регионы бы надо ездить к избирателю, отшутился: так там и есть наши избиратели. А шутка ли это — вот в чем вопрос. В таком контексте праведный гнев депутатов представляется несколько в другом свете.

Эти же бессовестные американцы отбирают святое: Майами, Калифорнию, Нью-Йорк. Там же хорошо — чего не съездить. Лучше, чем в дождливой Москве сидеть или, того хуже, в каком-нибудь совсем далеком провинциальном городе. Выслушивать опять одно и то же. Будут там местные жаловаться: то не так, это не так, зарплаты не хватает. Лучше съездить в сказочный Сан-Франциско на форум с красивым названием «Диалог Форт-Росс». Налаживать, так сказать, межпарламентское сотрудничество. Собственно, ради этого можно и час допроса в аэропорту выдержать и тем более продолжение в неформальной обстановке. Или вот Генассамблея: утром на заседаниях посидел, а вечером — как же хорошо. А то, что они — враги, так это для внутреннего пользования, для электората.

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Кстати говоря, именно электорат некоторые коллеги уже предложили лишить лотереи грин-карт, чтобы дома сидели. В ответ на действия Соединенных Штатов. Понятна боль депутатов: пришлось публично наказать самих себя. Но сочувствия это почему-то не вызывает. В этом-то и есть главная проблема, на что не мешало бы обратить внимание. Конечно же, американцы очень плохие. Зачем тогда к ним ездить? Может, есть смысл бросить все силы и энергию,например, на национальные проекты. Кто за ними приглядит, пока наш народный избранник в опасной и нелегкой командировке, можно сказать, в логове врага?