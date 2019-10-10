Николай Цуканов не считает строительство ВСМ Челябинск - Екатеринбург приоритетным проектом

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов усомнился в своевременности строительства высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург. Он считает, что сначала для связи городов необходимо построить качественную шестиполосную автомобильную дорогу. Слова полпреда приводит РБК.

«Решение должны принимать губернаторы: должны разговаривать, внимательно посчитать, что в первую очередь необходимо построить. Шестиполосная дорога Екатеринбург – Челябинск позволит за 1,5—2 часа, двигаясь со скоростью 120–130 км, доезжать от одного города до другого, перевозить грузы. На сегодняшний день мы стараемся решить совместно с регионами достроить качественную автодорогу», — рассказал Николай Цуканов на встрече со СМИ.

Господин Цуканов не исключает, что в будущем ВСМ между Челябинском и Екатеринбург будет необходима, но пока цели, которая она должна решать, не ясны до конца. Он подчеркнул, что агломерационный эффект может привести к тому, что из Челябинска в Екатеринбург «будут уезжать лучшие люди» из-за того, что там выше уровень жизни.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер также высказывал сомнения по поводу целесообразности строительства ВСМ. Он назвал проект «крайне дорогим» и отметил, что строительство линии «не в первой строке приоритетов».