Вступил в силу приговор по хищению труб с Первоуральского новотрубного завода

Как стало известно «Ъ-Урал», Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу о хищении труб с Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Как следует из материалов уголовного дела, на скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники предприятия, их знакомые и сотрудники охраны предприятия. Организатором схемы стал термист цеха №5 Валерий Тимирев. Однако до суда он скончался, поэтому его дело было закрыто. На скамье подсудимых оказалось заведующий бригадой по ремонту газового и печного оборудования Алексей Рожков, его друг Андрей Жуков, водитель грузовика Иван Детков, начальник цеха Александр Гусев, бизнесмен Николай Орлов и два сотрудника ЧОП - Ранис Аскаров и Ирина Попкова.

По версии следствия, фигуранты дела вывозили трубы по фиктивным документам. Сотрудники цеха загружали машину, а сотрудники ЧОПа делали вид, что досматривают выезжающие с территории автомобили. Всего группе удалось вывести труб на сумму порядка 8 млн руб., которые сбывались по поддельным документам через связи Николая Орлова. В итоге, задержаны фигуранты были службой собственной безопасности предприятия. При этом, их машина оставалась на проходной завода с большой надписью – что это трубы, которые пытались похитить с предприятия.

Игорь Лесовских