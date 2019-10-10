Мэрия Перми внесла в думу проект о тарифе в 26 рублей

Администрация Перми внесла в думу Перми проект постановления об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Проект опубликован на сайте думы. Согласно ему предлагается утвердить с 1 декабря 2019 года тариф на перевозку одного пассажира автобусами и трамваями в размере 26 руб. (сейчас — 20 руб.). Тариф на перевозку багажа составит 50% от стоимости проезда одного пассажира.

Предполагается также предоставить скидку при безналичной оплате проезда в размере 2 руб. от стоимости тарифа.

Этим же решением предложено утвердить минимальный плановый годовой объем транспортной работы на муниципальных маршрутах — 2,865 млн часов.

Льготные проездные будут выпущены для школьников, студентов сузов и вузов, а также граждан, имеющих право на трудовую пенсию по старости, но не имеющих права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством.