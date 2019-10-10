Руководитель группы «Татарстан Почтасы» подозревается во взятке на 330 тысяч рублей

СКР возбудил уголовное дело против руководителя группы управления транспортом, организации и контроля перевозок УФПС «Татарстан Почтасы» филиала ФГУП «Почта России» 38-летнего Рустема Галиханова. Его подозревают в получении взятки суммой 300 тыс. руб. (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2016 году филиал «Почты России» в Татарстане закупил автошины, а организацию редукциона поручили господину Галиханову. Подозреваемый договорился с главой одной из компаний подписать с ним договор поставки за вознаграждение в размере 10% от суммы контракта. Фигурант дела получил от руководителя компании коммерческие предложения от подконтрольных тому фирм, чтобы показать легитимность подготовки закупочной документации. После того, как заказ разместили на электронной площадке, Рустем Галиханов сообщил главе компании о необходимости подачи заявки от подконтрольной фирмы. Сам подозреваемый рассматривал поступившие предложения и отклонил заявку подставной фирмы. В итоге редукцион не состоялся, а с компанией-поставщиком был заключен на договор более чем на 3,3 млн руб. После этого на счет господина Галиханова поставщик перечислил взятку в 330 тыс. руб.

Против поставщика возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"