Руководство ГКБ №6 объявило выговор лидеру профсоюза

Анастасия Тарабрина, врач-гинеколог ГКБ №6 и один из лидеров профсоюза «Альянс врачей», получила дисциплинарное взыскание в виде выговора. Фото приказа главврача Виктора Гневашева она выложила на своей станице в Facebook. Основанием стала публикация 12 августа в соцсети фотографии, на которой врач продемонстрировала полученные от пациента фрукты в подарок. «Выговор незаконен, и я буду обжаловать его в суде»,— написала врач. Напомним, что врачи ГКБ №6 уже дважды записывали ролики на YouTube, в которых жаловались на условия работы в больнице.