В Челябинской области представитель Минобороны осужден за взятки в 27 млн рублей

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил представителя Минобороны России, уполномоченного за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, к 5,5 годам колонии строгого режима за получение взяток. Также он должен выплатить штраф в размере 28,8 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Установлено, что представитель Минобороны ежемесячно получал от 300 тыс. до 750 тыс. руб. от предприятий за прохождение их продукции военной приемки. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей. По ходатайству органов прокуратуры судом обращены в доход государства три объекта недвижимости, принадлежащие осужденному, стоимостью 21,7 млн руб.