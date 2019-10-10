На проект «Уральский картофель» из федерального бюджета выделили 170 млн рублей

Проект «Уральский картофель» вошел в госпрограмму поддержки российского картофелеводства с финансированием из федерального бюджета в размере 170 млн руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Средства будут направлены на строительство второй очереди, что позволит к 2023 году выйти на круглогодичный замкнутый цикл производства семенного картофеля в 1 тыс. т. В ближайшие годы планируется построить два овощехранилища общим объемом 310 т и расширить посадочные площади.

Строительство селекционно-семеноводческого комплекса «Уральский картофель» началось в 2017 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Инвестиции составили 25 млн руб. из областного и 15 млн руб. из федерального бюджетов. В текущем году селекционеры планируют получить первое полевое поколение, а на следующий год – несколько сортов миниклубней.

«Мы с вами понимаем, что картофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент – без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься»,– отметил проект на форуме «Золотая осень» в Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев.