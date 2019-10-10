Горбачев и Лужков возглавили рейтинг присутствия политиков-ветеранов в повестке 2019 года

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг присутствия в повестке 2019 года политиков, пик карьеры которых пришелся на 1980–2012 годы. Лидерами стали бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-мэр Москвы Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

В десятку также вошли:

бывший министр финансов Михаил Задорнов,

бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов,

бывший председатель правительства Михаил Касьянов,

бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель,

бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов,

бывший советник президента Андрей Илларионов,

бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

«Петербургская политика» оценивала упоминаемость политиков в СМИ по «Медиалогии». Фонд считает, что политические деятели прошлых эпох не востребованы в политической, управленческой, гуманитарной и экономической сферах.

«Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер. По мере смены поколений журналистов узнаваемость "ветеранов" со стороны медиа снижается, а присутствие в СМИ сводится к упоминанию юбилейных дат, редких интервью, к материалам по истории конкретных регионов»,— пишут авторы исследования.

Отмечается также, что некоторые политики используют все методы, чтобы избежать забвения. Например, делают попытки реанимировать свою карьеру или занимаются самоактуализацией в политической, экспертной сферах, спортивных и благотворительных фондах и проектах.