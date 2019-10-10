Горбачев и Лужков возглавили рейтинг присутствия политиков-ветеранов в повестке 2019 года

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг присутствия в повестке 2019 года политиков, пик карьеры которых пришелся на 1980–2012 годы. Лидерами стали бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-мэр Москвы Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
В десятку также вошли:
«Петербургская политика» оценивала упоминаемость политиков в СМИ по «Медиалогии». Фонд считает, что политические деятели прошлых эпох не востребованы в политической, управленческой, гуманитарной и экономической сферах.
«Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер. По мере смены поколений журналистов узнаваемость "ветеранов" со стороны медиа снижается, а присутствие в СМИ сводится к упоминанию юбилейных дат, редких интервью, к материалам по истории конкретных регионов»,— пишут авторы исследования.
Отмечается также, что некоторые политики используют все методы, чтобы избежать забвения. Например, делают попытки реанимировать свою карьеру или занимаются самоактуализацией в политической, экспертной сферах, спортивных и благотворительных фондах и проектах.
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