Запонки и плейстейшен совладельца «Крепости» достались хозяину пивоварни

Финансовый управляющий совладельца бывшего красноярского автодилера ГК» Крепость» Ильи Кангуна Юлия Титаренко сообщила о результатах торгов по продаже имущества должника. По данным ЕФРСБ, на торгах были реализованы плейстейшен, компьютер, телевизор, кресло и запонки из белого металла. Общая сумма продажи составила 50 тыс. руб. Договор купли-продажи был заключен с Сергеем Ерохиным. Который владеет в Красноярске ООО «Частная обуховская пивоварня».

Процедура реализации имущества была введена в отношении Ильи Кангуна в январе 2019 года. Ранее банкротом был признан другой совладелец «Крепости» Александр Кангун.

Группа «Крепость» ранее была крупнейшим автодилером в Красноярском крае и Хакасии. В настоящее время большая часть компаний группы находится в процедуре банкротства.

Оксана Павлова