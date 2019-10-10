«Полиэф» сообщил о локализации аварии на резервуаре

Башкирское предприятие группы «Сибур» — АО «Полиэф», где вечером обрушился бетонный резервуар с неочищенными стоками предприятия, и они разлились по территории завода и прилегающей территории, сообщил о локализации аварии. Сточные воды из аварийного резервуара откачаны в другие, построены изолирующие дамбы. На время ликвидации последствий аварии завод временно снизил производственную нагрузку на очистные сооружения, сообщает пресс-служба предприятия.

Площадь загрязнения ни МЧС, ни «Полиэф» не уточняют.

Эксплуатация резервуара и его состояние ранее нареканий не вызывала, сообщает «Полиэф». Одной из причин аварии на предприятии считают «скрытые конструктивные особенности объекта». В состав сточных вод «Полиэфа» входят органические вещества низких классов опасности, по химическим свойствам близкие к бытовому уксусу. Превышения ПДК вредных веществ в водных объектах не зафиксировано, сообщают в пресс-службе.

Ирина Самойлова