Текслер встретился с Владимиром Путиным вместе с вновь избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с 19 губернаторами, избранными 8 сентября 2019 года. В мероприятии принял участие глава Челябинской области Алексей Текслер.

Президент поздравил вновь избранных руководителей субъектов Федерации и пожелал не снижать темп работы. «Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряженно. И самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания»,– сказал глава государства.

Губернатор Челябинской области доложил о приоритетных направлениях в работе правительства региона. Это реализация национальных проектов и решение экологических проблем.